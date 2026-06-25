「私が日本を率いる立場なら、フィジカルAIにもっと張り込む」アンソロピック理事のリチャード・フォンティーン氏は、こう言い切る。日本はAI開発で「大きく出遅れた」と政府自身が認めるが、同氏の見立ては違う。本当の勝負どころはフロンティアモデルの開発ではなく、これから各国で進む“社会実装”である――。米中関係、台湾問題、防衛強化、そして日本の勝ち筋。米シンクタンク・新アメリカ安全保障センター（CNAS）所長も務