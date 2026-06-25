物価高による子どもへの影響を訴えるセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの担当者（SCJ提供） 最近の物価高で、1日3食を十分に食べられない子どもが急増しています。国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」（SCJ）が経済的に厳しい子育て世帯を対象に行った調査によると、なんと9割の家庭が「十分な食料を買うお金がない」と回答。成長期の子どもたちに今何が起きていて、どんな支援が必要とされているのか、まとめ