メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年06月25日午前07時30分ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。 愛知県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度6強を観測したのは青森県です。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．９と推定されます。 愛