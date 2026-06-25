ミニストップは、骨なしフライドチキン「ジューシーチキン」をリニューアルし、「ミニちきちゃん」として2026年6月26日から全国のミニストップ店舗(2026年5月末時点:1,720店)で発売する。2009年から販売しているミニストップの骨なしフライドチキンは、リニューアルを重ねながら18年目を迎えた。今回、「お客さまに長く愛されるチキン」「食べると気持ちが上がるチキン」を目指して開発し、商品名にはミニストップの「ミニ」を取り