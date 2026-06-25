春夏のファッションでやっぱり気になるのは、デニムの新作。定番のパンツスタイルをアップデートするだけでなく、セットアップやベスト、シューズで纏うのが今の気分。? 夏らしい淡い色合いをさらっと着こなして首元からリング状に編み込まれた、ノーボタンのデザインがポイント。ジャケット \20,900（ワンティースプーン／ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）メッシュタンクトップ \14,300（シ