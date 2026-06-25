電気のみで80km走行可能BYDは、同社初のピックアップトラック『シャーク（Shark）』を英国で販売することを明らかにした。【画像】タフな外観のハイブリッド・ピックアップトラック【BYDシャークを詳しく見る】全9枚このモデルは他の地域で『シャーク6』として販売されており、フォード・レンジャーなどに対抗するプラグインハイブリッド車（PHEV）となる。BYDシャーク英国市場向けの仕様は未確定だが、オーストラリアでは1.5Lお