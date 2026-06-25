美容皮膚科学発のスキンケアブランド、ドクターシーラボ®が新ブランドアンバサダーに俳優・アーティストの佐野勇斗さんを起用。2026年6月25日より新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」の放映を開始します。10代の頃からドクターシーラボ®を愛用してきたという佐野さんだからこそ伝えられるブランドの魅力にも注目。さらに、就任を記念した期間限定の特別セットも登場し、