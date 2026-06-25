気象庁は25日午前7時39分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、25日午前7時30分に岩手県沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは50キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸中部・青森県太平洋沿岸・岩手県です。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。◆気象庁からのお