俳優の岡田義徳（49）が25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。まぶたの手術を受けたことを明かした。24日に画像とともに「まぶたの裏にできものができて。今日、オペ」と報告。アップされたのは予約票で「2026／06／2410：00オペ」と書かれている。その後の投稿で、「で、こうなりました」と眼帯ををした自撮りショットをアップした。「まぶたの裏側なんで」と添えた。