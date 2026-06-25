午前7時30分頃、東北地方で震度6強の地震がありました。若干の海面変動があっても、津波被害の心配はありません。【映像】各地の震度震源 岩手県沖 深さ 50km M6．9震度6強 階上町震度6弱 八戸市震度5強 三戸町 盛岡市 二戸市 八幡平市 普代村 軽米町震度5弱 三沢市 野辺地町 六戸町 東北町 おいらせ町震度5弱 五戸町 青森南部町 久慈市 滝沢市 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 野田村 岩手洋野町 一戸町 登米市震度4 函館市 帯広市