２５日午前７時３０分頃、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度６強を観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６・９と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度６強青森県階上町▽震度６弱青森県八戸市▽震度５強青森県三戸町、岩手県普代村、盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町