◇W杯北中米大会1次リーグB組カナダ 1―2 スイス（2026年6月24日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、カナダはスイスに1―2（前半0―0）で敗れた。勝ち点4で並んだボスニア・ヘルツェゴビナに直接対決で勝っているためB組2位となり、3度目の出場で初の決勝トーナメント進出を決めた。メキシコ、米国とともに開催国全てが決勝トーナメントへ進んだ。カナダ