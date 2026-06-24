アイドルグループ・可憐なアイボリーが24日、メジャー3rdシングル『ナイト』を発売し、同日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにてリリースイベントを開催した。 HoneyWorksがサウンドプロデュースを手がける11人組アイドルグループ・可憐なアイボリーが、メジャー3rdシングル『ナイト』を発売した。同日に開催されたリリースイベントには多くのファンが集まり、『ナイト』『運命の出会い』を含む全8曲のミニライログインして続きを読む