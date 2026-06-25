雲南省昆明市嵩明県楊林鎮落水洞村で人工栽培されたキノコ「ウラベニイロガワリ（ポルチーニの一種）」の販売が23日に始まった。新華網が伝えた。落水洞村は2024年に遊休公共住宅を「キノコ栽培ハウス」にリノベーションした。農村振興資金70万元（約1680万円）を投じ、収穫1回当たりの収益は約10万元（約240万円）が見込まれている。専門のチームが技術サポートを提供し、コストが効果的に低減され、地域の収入増加を実現した。（