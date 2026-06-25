東北道で「重量オーバー車」が事故NEXCO東日本は2026年6月19日、公式SNSを更新。重量オーバー車による横転事故の様子を投稿しました。一体何があったのでしょうか。NEXCOが投稿したのは2枚の事故の写真です。「加須 栗橋」の標識が見えることと、標識の位置関係から、東北道の上り線 加須ICの1km手前の本線での事故だとわかります。【画像】「ええぇぇ…」 これが「重量オーバー車の横転事故」現場です（30枚以上）東北