7月の名二環は広範囲で夜間規制を実施NEXCO中日本名古屋支社は、C2名古屋第二環状自動車道、通称「名二環」において夜間通行止めやインターチェンジ（IC）およびジャンクション（JCT）の夜間閉鎖を実施します。実施期間は2026年7月1日から7月26日までの間で、規制される区間によって詳細な日程が異なります。【画像】名二環の夜間通行止めと出入り口閉鎖 詳細を画像で見る！（9枚）対象となる主な規制内容は、引山ICから大森