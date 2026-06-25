過去の作品のオマージュも！エネルギーに溢れた“唯一無二”の最高傑作武田久美子が、23年ぶりとなる写真集を9月9日（水）に講談社より発売することが決定。「貝殻ビキニ」で一世を風靡したグラビアレジェンドであり、今や女性たちからも支持を集める“美のカリスマ”が、ついに完全復活。【動画】ミス日本、ビリー隊長、ささやき女将まで…あの人の今を大捜索！南国の絶景を背景に、抜群のプロポーションを惜しみなく披露している