「彼らがヨーロッパのチームに８年間、負けていないと今、聞いたところです」北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、日本代表と対戦するスウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が、前日会見で対戦相手の印象を語った。「私は日本というチームに、非常に感銘を受けています。彼らが長い間、一緒にやってきたことが見て取れますし、自分たちがやろうとしていることを本当に理解している。その点については尊敬しています」一方で、