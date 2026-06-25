気象庁によると、２５日午前７時３０分ごろの地震により長周期地震動・階級２を観測した。長周期地震動・階級２を観測した地域は石狩南部、胆振中東部、十勝中部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部、秋田沿岸北部長周期地震動・階級１を観測した地域は石狩北部、渡島東部、後志東部、空知中部、空知南部、上川南部、北見地方、胆振西部、日高中部、日高東部、青森津軽南