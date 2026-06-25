【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、ホワイトハウスで北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談した。防衛関連支出を2035年までに国内総生産（GDP）比5％とする目標実現に向けたNATO加盟各国の努力が足りないと重ねて批判。7月上旬にトルコで開催する首脳会議には出席すると述べた。トランプ氏は、NATO加盟各国がイラン攻撃に協力しなかったと不満を募らせている。ルッテ氏は、核兵器保有の阻止につながるとし