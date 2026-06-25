山形大が学内で保管していた太平洋戦争末期の試料を分析した結果、核原料となる「天然ウラン」だったことが分かった。試料が入る瓶のラベルには、戦時中に原爆開発に携わった理化学研究所（理研）の研究者に関連する記載があることも判明。同大によると、学内で核エネルギー開発につながるウラン濃縮実験が行われていた可能性が高まったという。（柴田一樹）試料は同大にある放射性物質の関連施設で、薬品瓶に入れられ長年保管