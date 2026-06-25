気象庁気象庁によると、25日午前7時半ごろ、青森県三八上北で震度6強の地震があった。震源地は岩手県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.9と推定される。震度6強だったのは青森県階上町。震度6弱を同県八戸市で観測した。日本沿岸で若干の海面変動の恐れはあるが、被害の心配はない。気象庁は午前9時半から記者会見する。政府は25日、地震を受け、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置