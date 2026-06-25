ＭＬＢが２４日（日本時間２５日）、Ｘを更新。ドジャースのバットボーイが、ベンチに飛び込みそうな鋭い打球を素手でキャッチする動画をアップし、背後にいた大谷翔平投手を守る動画が反響を呼んだ。動画では、打球がベンチに飛んできた際、大谷はよけるように後ろに下がったが、バットボーイはよけることもなく体の前でキャッチ。その後も平然とした様子だったが、アイアトン通訳は大きく口を開けて驚き、大谷も笑顔でたたえ