新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の全公式戦を発表した。今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷＡｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。シカゴでの開幕戦は、ＡブロックでＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定Ｔ