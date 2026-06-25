◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦モロッコ―ハイチ（２４日、アトランタ競技場）５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）が、前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク７位）と対戦。前半１０分、レニー・ジョセフが右サイドからの味方のクロスに反応して、ＧＫのオウンゴールを誘発した。ハイチは初戦のスコットランドに０―１、２戦目のブラジルに０―３で敗れており、待望の今大会初得点。