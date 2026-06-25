パットアプローチを確実に成功させる素振りの方法 素振りは、ボールの横で落とし場所を見ながら行う 【注目ポイント】●パッティングではボール後方で素振りをしたが、パットアプローチはボールの真横で素振りをする●理由は、傾斜やラフがある分、ボールから離れた場所で素振りをしても、状況がつかめないため●また、素振りする際は、ピンを見てはいけない●アプローチはボӦ