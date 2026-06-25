飛距離が出る手が勝手に上がっていく感覚とは 体を捻れば腕が連動して手が勝手に上がっていく 「力を出す体勢は、力は入るが動きにくい」「動ける体勢は、動けるが力が入らない」といいます。 ゴルフスイングは基本的に体が動ける体勢が肝心です。 ボールを飛ばしたいと思うと、力を入れてスイングをしてしまいがちですが、力が入るとクラブを振るスピードにブレーキをかけてしまいます。 動ける体勢