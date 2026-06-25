家電・住まい・環境の取り組みを強化 「従来の業種の垣根を超えた厳しい競争の時代に突入している。家電業界のみならず、日本が直面する課題解決に対する考え、方向性が同じであることから経営統合に至った」 こう語るのは、ヤマダホールディングス会長兼CEO（最高経営責任者）の山田昇氏。 止まらない物価高の中で、PB開発をテコに商品の〝値決め〟に悩むイオン 家電量販