25日午前7時30分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。地震の概要25日午前7時30分頃、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.2度、東経142.3度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は6.9と推定されます。この地震による津波の被害の心配はありません。震度3以上が観測