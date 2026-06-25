【豪州】 雇用統計（5月）10:30 予想3.25万人前回-1.86万人（雇用者数) 予想4.4%前回4.5%（失業率) 予想N/A前回-1.07万人（正規雇用者数) 予想N/A前回-0.79万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【日本】 景気動向指数（確報値）（4月）14:00 予想115.9前回115.9（景気先行指数) 予想117.9前回117.9（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（7月