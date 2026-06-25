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8:50資金循環統計（第1四半期） 10:00田村日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶 14:00田村日銀審議委員、金融経済懇談会で会見 17:00ECB経済報告 18:00ムーラン仏中銀総裁、金融包摂報告 19:00レーンECBチーフエコノミスト、IEA世界会議出席 21:00チポローネECB理事、イベント講演 ムーラン仏中銀総裁、イベント講演 21:45ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質