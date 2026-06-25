米株価指数先物ナスダック2%超上昇、マイクロン見通しが予想上回る 東京時間07:10現在 ダウ平均先物SEP 26月限52398.00（+119.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7484.00（+55.75+0.75%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30152.50（+638.25+2.16%） 米株価指数は時間外で上昇、ナスダックが2%超上昇している。 半導体大手マイクロンが時間外で一時13%近く急騰。第4四半期の売上高見通しを約500億ドルと