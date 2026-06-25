リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外軟調、米イラン戦争以降の上げほぼ帳消しに 東京時間07:30現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝69.84（-0.50-0.71%）