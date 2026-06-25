日向坂46の山下葉留花（23）が、30日発売の『blt graph.vol.115』（東京ニュース通信社）に登場する。【写真】眩しい笑顔満載のソログラビアを披露する山下葉留花17枚目シングル「Kind of love」が発売中の日向坂46からは四期生の山下がソロ初登場。『ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！』では高橋未来虹（高＝はしごだか）、藤嶌果歩、松尾桜と共にパーソナリティーを務め、そのトーク力と飾らない姿で魅了する山