六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO（通称：すぱすぱ）」所属の人気ショーダンサー・ANNAが、「週プレ グラジャパ！」との共同オーディション「新時代クイーン誕生プロジェクト」で審査員特別賞を受賞した。受賞を記念し、デジタル写真集『ANNA LOG』が6月29日に発売される。【写真】受賞特典の写真集 愛嬌たっぷりの微笑みで美バストを披露したANNA「新時代クイーン誕生プロジェクト」は、「63ANGEL（旧バーレ