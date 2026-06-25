タレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新し、夫でサッカー日本代表の長友佑都（39）との毎日の“夫婦のルーティン”を明かした。【写真】似てる？平愛梨＆長友佑都＆4人の息子たちの“顔出し”家族6ショットこの日「結婚式記念日 丸9年！」を迎えたことを報告した平は、9年前の和装・洋装それぞれのウエディング2ショットを公開した。投稿では「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“