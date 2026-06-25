【ニューヨーク共同】対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」を提供する米オープンAIは24日、米半導体大手ブロードコムと共同開発した初の独自AI半導体「ハラペーニョ」を発表した。AIが利用者の質問に回答する「推論」処理向けに設計した専用半導体で、2026年末から導入を始める計画。AIモデルから半導体までを自社で手がける戦略を加速する。AI開発競争の激化に伴い、AIモデルの学習や運用に必要な計算基盤の需要は急増し