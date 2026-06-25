気象庁によると、２５日午前７時３０分ごろ、地震があった。震源地は岩手県沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．９と推定。この地震で日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配なし。震度６強を観測したのは、階上町。震度６弱を観測したのは、八戸市。震度５強を観測したのは、三戸町、盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町。震度５弱を観測したのは、三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、お