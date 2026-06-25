今回は、超高級菓子を持参したママ友にモヤついたエピソードを紹介します。この人、いったい何者なの…？「私の息子が通う幼稚園は、お金持ちの家庭が多いセレブ幼稚園です。まぁでもうちはその中でも、特にお金持ちだと思っています。そんなある日、Yくんという子が幼稚園に途中入園してきました。Yくんのママはいつも地味な服装でほぼすっぴんで、どう見てもお金持ちの家庭のママじゃなさそうだなと思っていました。そしてこの前