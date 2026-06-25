夜の街を流す女性タクシードライバー・象子（古川琴音）が、さまざまに「訳あり」の乗客たちの悲喜交々を見つめながら、30歳を目前に自らの人生と対峙していく夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（NHK総合）が6月25日放送の第16回をもって折り返しを迎える。 参考：古川琴音、30歳を前にして生まれた“心の余裕”「外の世界ってこんなに面白いんだ」 本作はタイトルが体現するとおり、夜のタクシーと