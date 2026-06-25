フェイエノールト所属のサッカー日本代表FW上田綺世（27）は6月21日に自身のInstagramを更新し、FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦を終えた思いをつづった。日本は6月21日に行われたチュニジア戦で4-0の快勝。上田はW杯初ゴールを含む2得点を挙げ、勝利に大きく貢献した。 【画像】平愛梨「本当に、行っちゃった‼︎‼︎」夫・長友佑都へ家族でエール 4男児の姿に「