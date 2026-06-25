サッカー日本代表の上田綺世（27）の妻で、モデルの由布菜月（28）が6月21日、Instagramを更新。上田の父の日を祝った。 【画像】伊東純也、チャーター機内で余裕顔ピース「純也君がさりげなく着けてるのは…」手首に光る高級アクセにも注目 「初めての父の日いつもありがとう！そしておめでとうー！！」と投稿されたのは、上田のアクスタを持つ赤ちゃんの姿。その他、由布の妹が代表ユニ