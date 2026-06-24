アパレルメーカー クロスプラスが展開する「クロス ファンクション（CROSS FUNCTION）」が、空調服とコラボレーションした新作を発売する。6月26日からクロスプラス公式オンラインストア、ゾゾ（ZOZO）、楽天、アマゾン（Amazon）で取り扱う。【画像をもっと見る】新作「男女兼用『歩く扇風機』ウエア 空調服 晴雨兼用 UV マウンテンパーカー」は、ユーザーからの反響を受け、男女兼用で着られるサイズに変更するとともに、袖