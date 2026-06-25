25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1500円高の7万1060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 75498.37円ボリンジャーバンド3σ 72804.78円ボリンジャーバンド2σ 71060.00円25日夜間取引終値 70974.00円5日移動平均 70111.19円ボリンジャーバンド1σ 70070.00円一目均衡表・転換線 69174.97円24日日経平均株価現物終値