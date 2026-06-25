25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比49.5ポイント高の4022ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4170.52ポイントボリンジャーバンド3σ 4098.97ポイントボリンジャーバンド2σ 4034.00ポイント5日移動平均 4027.41ポイントボリンジャーバンド1σ 4022.50ポイント一目均衡表・転換線 4022.00ポイント25日夜間取引終値 396