25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 904.82ポイントボリンジャーバンド3σ 854.43ポイントボリンジャーバンド2σ 804.03ポイントボリンジャーバンド1σ 793.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 764.61ポイント75日移動平均 762.00ポ