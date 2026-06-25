県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、気象台は6つの市と町にレベル4「土砂災害危険警報」を出しています。 県内は25日も、梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。 気象台は現在、長崎市や諫早市、佐世保市など6つの市と町に警戒レベル4相当となる「土砂災害危険警報」を発表しています。 また、警戒レベル4の避難指示が佐