おニャン子クラブの元メンバーでタレントの渡辺満里奈（55）が20日、「チビノリダーが！」と題し自身のブログを更新。俳優の伊藤淳史（42）と約30年ぶりに再会したことを明かし、“エモい”記念2ショットを公開した。【別カット】「感慨深い…」渡辺満里奈＆“チビノリダー”伊藤淳史の約30年ぶり再会ショット渡辺は「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会!!」と切り出し、「番組収録でお会いしました！