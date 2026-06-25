OpenAIとBroadcomは6月24日（米国時間）、OpenAIが設計した初の独自AIアクセラレーター「Jalapeño」を発表した。大規模言語モデル（LLM）の推論処理に最適化したチップで、2026年末までに初期展開を開始する。Microsoftなどのパートナーのデータセンターで、ギガワット規模で展開する計画である。Jalapeñoは、汎用AIプロセッサーや学習向けアクセラレーターの転用ではなく、LLM推論向けに一から設計されたASICである。Op