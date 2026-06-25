「Team Cam」の最新回で試合前のロッカールームを公開森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）の第3戦スウェーデン戦に臨む。日本時間の24日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」の最新回が公開され、反響を呼んでいる。JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。4-0で快勝したチュニジア戦に向けたトレーニングの様子や、